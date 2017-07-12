Калуга, 12 июля, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Получив на руки судебное решение, козельчанка рассчитывала, что в кратчайшие сроки переедет, однако время шло, а новую квартиру ей не выделяли. Сложившаяся ситуация вынудила инвалида предъявить исполнительный лист в Козельский районный отдел судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом на снос

Глава администрации дважды предупреждался об уголовной ответственности, а общая сумма штрафных санкций, включая исполнительский сбор, составила почти 900 тысяч рублей.

«В конце концов администрацией Козельска было подобрано несколько вариантов квартир и одну из них, подходящую по санитарным и техническим нормам, предоставили гражданке М. для вселения и заключения договора социального найма жилого помещения. Права женщины-инвалида были восстановлены в полном объёме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — заявила Любовь Скакун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужском регионе срываются сроки переселения жителей из аварийных домов. Зафиксировано массовое невыполнение контрактных обязательств. Во многих муниципалитетах Калужской области не в полной мере реализуется государственная программа по переселению жителей из аварийного и ветхого жилья. В ряде случаев строители просрочили ввод домов в эксплуатацию на срок более года.

До сентября 2017 года в Калужской области обещают расселить порядка 8,5 тысяч человек из более чем 500 аварийных домов, а также построить 180 тысяч квадратных метров нового жилья для людей, проживавших в ветхом жилье.