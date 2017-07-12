Москва, 12 июля, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Законопроект о денонсации протокола о присоединении РФ к ВТО внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Enrique Mendizabal Символика ВТО

«Очевидных выгод от присутствия России во Всемирной торговой организации нет. Кроме того, детальные обязательства по изменению ставок квот были опубликованы после подписания договора», — приводят аргументы коммунисты.

Парламентарии ссылаются на данные экспертов аналитического центра ВТО-информ, которые с учетом межотраслевого и мультипликативного эффекта оценивают потери в добавленной стоимости российской экономики к 2020 г. за 8 лет членства в 12−14 трлн рублей.

Правилами Всемирной торговой организации запрещается прямая постоянная поддержка производителей. Помощь оказывается косвенно — через субсидии, проходящие через банки и страховые компании в рамках так называемых цветных корзин.