Москва, 12 июля, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий уничтожать санкционную продукцию, Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Творчество

Госдуме предлагалось установить, что «сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие надлежащего качества, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению, и которые запрещены к ввозу на территорию РФ, подлежат безвозмездной передаче на социально значимые нужды».

Против выступил профильный комитет по экономполитике. Парламентарии указали на то, что «концепция законопроекта, вступая в противоречие с вышеуказанным решением президента РФ, в соответствии с которым указанные товары подлежат уничтожению, вступают в противоречие с целью указанного запрета на ввоз товаров в Российскую Федерацию как специальной экономической меры, который в силу вышеуказанных актов президента РФ не предполагает дальнейшего использования таких товаров на территории Российской Федерации в каких бы то ни было целях». «При этом законопроект не содержит четкого механизма реализации безвозмездной передачи товаров на социально значимые нужды, не раскрывается и сам термин «социально значимые нужды», — отмечают депутаты.

Большинство депутатов согласилось с позицией комитета и отклонили законопроект.