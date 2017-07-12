США, 18 марта, 2023, 00:33 — ИА Регнум. В США обнаружено тело известного по кинофраншизе «Джон Уик» и сериалу «Прослушка» актёра Лэнса Реддика. Причины его смерти выясняют правоохранительные органы, сообщил портал TMZ.

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Тело актёра обнаружили в пятницу утром в его доме в Студио-Сити. Предварительно предполагается, что причины смерти мужчины были естественными.

Лэнсу Реддику было 60 лет. Он известен по ролям в боевике «Джон Уик» и сериале «Прослушка».

Как сообщало ИА REGNUM, боевик «Джон Уик 4» будет продолжительнее предыдущих частей, отмечалось в августе 2022 года. В новых фильмах франшизы главного героя собираются отправить в космос, но не ранее шестого фильма.