Тюмень, 12 июля, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Бывший исполняющий обязанности заместителя главного судебного пристава Тюменской области обвиняется в злоупотреблении служебном положении с ущербом УФССП России на сумму более двух миллионов рублей. Он всего девять месяцев находился на данной должности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управления СКР.

Федеральная служба судебных приставов

В ходе следствия установлено, что 28-летний обвиняемый с августа 2015 по апрель 2016 года периодически исполнял обязанности заместителя руководителя УФССП по Тюменской области. Благодаря чину он знал о наличии в фонде экономии заработной платы региональной УФССП определенных денежных сумм. И благодаря функционалу занимаемой должности, он неоднократно готовил проекты распорядительных документов, на основании которых издавались приказы о выплате премий, материальной помощи сотрудникам УФССП. Потом эти деньги у приставов изымал и тратил на представительские расходы, приобретение продуктов питания, подарков, хозяйственных товаров и прочего. Как полагает следствие, обвиняемый распорядился суммой 2 млн 184 тыс. 420 рублей не целевым образом, по своему усмотрению, нанеся тем самым ущерб УФССП России.

Сейчас он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Материалы уголовного дела направляются в Ленинский районный суд Тюмени.

Отметим, что в апреле 2016 года покинул свой пост главный судебный пристав Тюменской области Станислав Минин. Как говорилось в официальном пресс-релизе, Минин ушел по собственной инициативе в связи с уходом на другое место работы. Сейчас УФССП России по Тюменской области руководит Кабдула Хайдаров.