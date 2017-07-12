Мурманск, 12 июля, 2017, 16:33 — ИА Регнум.

По итогам июня в рыбный порт Мурманска было доставлено более 23 тысяч тонн рыбы и морепродуктов, что на 24,5% больше, чем в июне 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Мурманский морской рыбный порт».

Путассу

"Общий грузооборота по итогам 6 месяцев тоже вырос на 22,7%, — прокомментировал пресс-секретарь порта Алексей Бакуменко. — Лидерами июня по доставке среди больших траулеров являются «Беломорск» и «Лазурный», доставившие 1100 и 1000 тонн рыб соответственно. У «Беломорска» это треска и пикша из Баренцева моря, то у «Лазурного» — путассу, выловленная в Фарерской экономической зоне. «Лазурный» пока является единственным мурманским судном, доставляющим фарерские уловы в родной порт».

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, мурманские рыбаки нередко сдают свои уловы за рубеж — потому что так выгоднее. В том числе по этой причине за последние три года объём рыбы в порту Мурманска сократился на 80 тысяч тонн.

На фоне падения поставок рыбы в заполярный порт, предприятие было вынуждено диверсифицировать свою деятельность. В мае 2017 года руководство рыбного порта Мурманска заявило о том, что не собирается оставаться в стороне от масштабных работ, которые разворачиваются в Заполярье в связи с активным освоением арктических месторождений.

По последним данным, всего Мурманский морской рыбный порт принял в июне 105 судов, в том числе 5 судов по совместному проекту порта и «Сахалин-Шельф-Сервиса», обслуживающих буровые установки в Арктике.