Кишинёв, 12 июля, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Покинувший Приднестровье из-за обвинений в хищении государственных средств в особо крупных размерах экс-президент Евгений Шевчук находится в молдавской столице под политическим покровительством лидера правящей Демпартии Молдавии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка. Об этом сообщили 12 июля информированные источники ИА REGNUM, комментируя тот факт, что Шевчук, на которого в Тирасполе заведено шесть уголовных дел, находится в Молдавии, где вместе с женой, экс-главой МИД ПМР Ниной Шевчук (Штански) живет в элитном доме в центре молдавской столицы Кишиневе под круглосуточной охраной.

Gospmr.ru Евгений Шевчук

О том, что Шевчук находится под покровительством молдавских властей, говорят и многие кишиневские политики, выражающие недоумение в связи с тем, что у Кишинева не возникло к нему вопросов, хотя он на протяжении пяти лет возглавлял «сепаратистскую» ПМР.

Лидер молдавской оппозиции, экс-министр просвещения Майя Санду, к примеру, заявила, что «гостеприимство» в отношении Шевчука со стороны молдавской правящей партии — «расплата за общие экономические схемы в сфере энергетики, за организованное голосование на президентских выборах (на выборах президента Молдавии в ноябре 2016 года жителей Приднестровья при участии тогдашних властей ПМР организовано привозили на избирательные участки на правом берегу голосовать за Игоря Додона — прим. ИА REGNUM ) и за многие другие совместные беззакония, совершенные теми, кто, подчинив государственные органы своим интересам, грабит граждан на левом и правом берегах Днестра».

ИА REGNUM также отмечает, что даже исходя из политических реалий Молдавии ни один другой политик, кроме Плахотнюка, в настоящее время не может предоставить политического покровительства и гарантий такого рода.

Напомним, Верховный совет (ВС) Приднестровья 28 июня снял неприкосновенность с бывшего президента Приднестровья Шевчука в связи с возбужденными против него уголовными делами о хищении государственных средств в особо крупных размерах. В общей сложности Шевчук стал фигурантом шести уголовных дел. Как отметил спикер парламента Александр Щерба, Шевчук «создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения». Экс-президента подозревают в превышении служебных полномочий, контрабанде товаров через государственную границу, взяточничестве, присвоении народных средств, в том числе через Стабилизационный фонд, и других преступлениях.

В ночь перед голосованием о снятии неприкосновенности Шевчук незаконно покинул территорию ПМР, убыв в Молдавию. Власти Молдавии заявили, что не намерены выдавать Шевчука Приднестровью.