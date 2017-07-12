Ярославль, 12 июля, 2017, 15:56 — ИА Регнум. На конец 2016 в экономику Ярославля было вовлечено 17 148 индивидуальных предпринимателей, что больше на 4,5%, чем год назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области.

Pixabay.com Статистика

Больше всего индивидуальных предпринимателей — 52,3% от общего числа или 8 965 человек — работает в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых приборов и предметов личного пользования. Вторая по значимости для индивидуальных предпринимателей отрасль — операции с недвижимостью. Здесь занято 16,6% предпринимателей (2 845 человек). В сфере транспорта и связи работает 12,2% всех индивидуальных предпринимателей Ярославля (2 096 человек). В самом низу рейтинговой таблицы — 4 индивидуальных предпринимателя (0,02% от общего числа), занятых в отрасли добычи полезных ископаемых.

Анализ статистических данных дает представление, как изменилось участие индивидуальных предпринимателей в разных отраслях городской экономики. Количество предпринимателей в обрабатывающих производствах увеличилось к 2017 году на 78 человек, в строительстве — на 140 человек, коммунальных услуг — на 86 человек, гостиничном и ресторанном бизнесе — на 23 человека. Какого-либо массового прихода индивидуальных предпринимателей в эти отрасли, приоритетные для городского развития, пока не заметно. Количество занятых в торговле, финансовых услугах сократилось.

Эксперты не однозначно оценивают данные яроблстата.

«Статистика хорошая, но насколько она правдивая? В ней не указано сколько у нас закрылось предприятий. Может быть было одно крепкое ООО, но оно разорилось и стало несколько индивидуальных предпринимателей. Статистика утверждает, что не все предприниматели сдают отчетность. А это означает, что, скорее всего, они ушили в тень или перестали заниматься бизнесом, но не закрылись официально. Кроме того очень трудно закрыть свое ИП. Налоговая инспекция говорит желающим это сделать предпринимателям, что они не со всеми долгами рассчитались и поэтому их ИП нельзя ликвидировать. И такие «мертвые души» продолжают числиться для статистики. На мой взгляд, ситуация с индивидуальными предпринимателями в Ярославской области не очень радужная», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения организации «ОПОРА России» Сергей Выржиковскский.

Кроме того, по мнению эксперта, немало индивидуальных предпринимателей, кто забыл закрыть свое дело или не спешит его закрывать, дожидаясь более лучших для бизнеса времен.