Амстердам, 12 июля, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Агентство по борьбе с терроризмом в Нидерландах рассмотрит угрозу террористического акта на кубке УЕФА 2017 года среди женщин, сообщает 12 июля Reuters.

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Чемпионат должен начаться на следующей неделе. Угроза поступила со стороны источника, выдающего себя за «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель контртеррористического агентства подчеркнул, что подобные угрозы, сделанные посредствам социальных сетей или иных средств коммуникации, должны восприниматься серьезно.

Лица, выдающие себя за террористов, заявили о том, что теракт будет совершен на стадионе города Утрехт 19 июля во время матча Шотландия-Англия.

Тем не менее, агентство по борьбе с терроризмом Нидерландов не подняло уровень террористической угрозы, который в настоящее время составляет 4 балла по пятибалльной шкале.

Четвертый уровень террористической опасности означает, что вероятность нападения существует, но конкретных доказательств его не имеется.