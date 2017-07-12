Луганск, 12 июля, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Руководитель коммунального предприятия рассказал, что улучшение водоснабжения почувствуют жители восточных кварталов Луганска.

Klv.lg.ua ГУП ЛНР «Лугансквода»

«Из новых источников водоснабжения за это время были введены две скважины. Эти скважины очень длительное время простояли, и для того, чтобы выйти на проектную мощность скважин необходимо выполнить откачу из этих скважин. На сегодняшний день откачка завершена, и в течение двух дней мы сможем уже вывести эти скважины на проектную мощность — это составит около пяти тысяч метров кубических в сутки. Я думаю с пятницы люди уже небольшое изменение в графике подачи воды заметят», — отметил Авершин.

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Кроме того, директор «Луганскводы» проинформировал, что находящийся на подконтрольной ВСУ территории «Попаснянский районный водоканал» продолжает подавать в ЛНР воду с Западной фильтровальной станции.

Луганская областная военно-гражданская администрация сообщила, что 11 июля «Луганское энергетическое объединение» в связи с задолженностью за электроэнергию отключило от электроснабжения ряд объектов «Попаснянского водоканала» и «Лисичанскводоканала», вследствие чего без водоснабжения остались около 35 тыс. абонентов и более 20 учреждений образования и здравоохранения на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

«Около 28 тысяч кубометров воды мы получаем с Западной фильтровальной станции, и своей воды мы добываем 270 тысяч кубометров в стуки. То есть, естественно, что отключение ЗФС повлияет в целом на изменение графика подачи воды, однако на сегодняшний день насосная станция ЗФС воду нам подает. Никаких отключений не было. Официальных предупреждений по поводу каких-либо отключений нам тоже не поступало, поэтому если говорить по факту происходящего, то на сегодняшний день «Попаснянский водоканал» воду нам подает», — подчеркнул Авершин.

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Также директор государственного предприятия Александр Авершин сообщил, что специалисты ГУП ЛНР «Лугансквода» в июне заменили 5,7 километров водопроводных сетей по республике.

«По замене сетей: в июне мы заменили за месяц 5,7 километров трубопровода по всей Республике. Если конкретно по городам, то Луганск — 1300 погонных метров, в Свердловске — 590, в Брянке — 450, в Красном Луче — 410, в Первомайске — 500, в Перевальске — 310. Ввели в строй повысительные насосные станции в Стаханове и Кировске, подготовили к вводу в эксплуатацию ПНС в Брянке. Кроме того, специалисты предприятия в июне устранили около тысячи утечек на водоводах республики и ликвидировали 1,9 тыс. засоров в канализационных сетях», — резюмировал чиновник.