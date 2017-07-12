Ярославль, 12 июля, 2017, 15:22 — ИА Регнум. В Ярославле на въезде в город со стороны Москвы установят новую стелу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Такое решение принял градостроительный совет города.

Фото мэрии Ярославля Проект новой стелы на въезде в Ярославль

Проект нового въездного знака вызывал достаточно большую дискуссию среди специалистов и пользователей социальных сетей.

Как сообщил первый заместитель мэра Ярославля Сергей Тарасов, существующая въездная конструкция, установленная почти полвека назад, требует серьезного ремонта или замены. По предварительным расчетам, стоимость очистки букв, покрытых глазурью, от наслоений краски составит более 4 млн рублей, но результат такой работы может быть непредсказуем. Целесообразнее, с точки зрения мэрии, изготовить и установить на этом месте новую въездную стелу. Конкурс эскизных проектов прошёл в Ярославле в прошлом году, и итоговый вариант был представлен членам совета.

По мнению большинства членов совета, утверждённый проект отражает преемственность по отношению к существующим въездным знакам, соразмерен и имеет определенный стиль. Вопросы собравшихся вызвало то, что он не в полной мере отражает образ и характер Ярославля, не вызывает ярких эмоций. В ходе обсуждения члены совета высказали несколько замечаний к проекту, которые будут учтены при его доработке.

«Со стороны архитекторов на градостроительном совете при мэрии прозвучала честная критика. Что знак совершенно не отражает наш уникальный город, что он какой-то типовой и несовременный. Он сделан в традициях въездных знаков в пионерлагеря, и у него несерьёзные флагштоки. Я высказалась с замечанием по поводу отсутствия на знаке информации, что центр Ярославля включен в список ЮНЕСКО. Меня поддержал почетный гражданин города Владимир Извеков. Но, увы, в итоге большинство поддержало этот проект», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Пользователи социальных сетей в Ярославле обратили внимание на схожесть контуров нового въездного знака с пистолетом. По их мнению, это не соответствует славе гостеприимного города Ярославля.