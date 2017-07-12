Ярославль, 12 июля, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Пользователи глобальной сети выбирают название для фестиваля в честь 50-летия туристического маршрута «Золотое кольцо России». Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM.

«Злато место» — один из вариантов названия фестиваля

19 августа в городе в Ярославле отметят юбилей «Золотого кольца». В этот день пройдет ряд крупных событийных мероприятий: фестиваль хоровой и колокольной музыки «Преображение», гастрономический фестиваль — городской пикник «Пир на Волге», фестиваль семейного отдыха «Былинафест», а также именно на эту дату выпадает «Яблочный Спас» 2017 года. Все эти важные для города события объединятся в один грандиозный праздник, который станет кульминацией годового празднования юбилея популярного туристического маршрута.

«В центре города пройдет много фестивалей и это будет очень удобно для ярославцев и гостей города. Такое празднование лишний раз докажет, что Ярославль не зря с прошлого года носит звание столицы туристического маршрута «Золотое кольцо России», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров.

Инициативная группа экспертов туристической сферы открыла в соцсети «Вконтакте» голосование «Как назвать фестиваль Золотого кольца в Ярославле?». Все желающие могут проголосовать за четыре варианта или предложить свой. Уже предложено несколько вариантов названия фестиваля, каждое из которых авторы определённым образом обосновывают.

«Золотое Преображение» — как «перезагрузка» всего бренда «Золотое кольцо России». Слово «преображение» — ассоциируется с новыми изменениями в облике Ярославля, в его культурной и событийной жизни.

«Злато Место» — это бренд, связанный с городом, его славной историей, его бесценным, золотым наследием и ярким настоящим. «Злато Место» — это особое место в событийном календаре города.

«Золотая Ярославия» — как символ, связанный с несколькими сильными образами: «яркая», «славная», «родная, истинно русская земля». Все эти характеристики подчеркивают уникальность региона, его значимость для российской культуры.

«Золотой град» — как яркий образ солнечного ливня, изобилия праздничных событий и юбилейных торжеств, включенных в празднование 50-летия «Золотого кольца России» в Ярославле. «Золотой град» — это яркий и эффектный каскад фестивалей, праздничных мероприятий, народных гуляний, которые заполнят весь город.

Пока на первом месте идет название «Злато место».

Принять участие в голосовании можно здесь.

«Золотое кольцо России» — туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел. Автор термина и самой идеи кольцевого маршрута — журналист и литератор Юрий Бычков, опубликовавший в газете «Советская культура» в ноябре — декабре 1967 года серию очерков о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо». Позднее это название было присвоено туристическому маршруту. В Золотое кольцо традиционно включают восемь основных городов — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир