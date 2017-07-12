Сосновый Бор, Ленинградская область, 12 июля, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Ленинградская АЭС отгрузила заказчику — Научно-исследовательскому физико-химическому институту им. Л.Я.Карпова (НИФХИ) первую за историю своей работы партию из шести контейнеров с новым изотопом йода-131 для радиофармпрепаратов, необходимых для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Как сообщили в управлении информации и общественных связей Ленинградской АЭС, договор с заказчиком предусматривает еженедельную поставку 4−6 блок-контейнеров активностью содержимого 70−80 Кюри, что позволяет еженедельно выполнять 2−3 тысячи процедур по диагностике и лечению онкологических заболеваний.

Управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС Первая поставка йода-131

«Период полураспада у полученного изотопа — 8 часов, т. е. через 8 часов после выгрузки из реактора активность будет в 2 раза меньше, поэтому логистика поставок продумана до мелочей, нельзя терять ни минуты, — сообщил начальник отдела радиационных технологий ЛАЭС Евгений Горбунов. — Срывов допускать нельзя, так как от этого зависит стабильность производства радиофармпрепаратов».

Реакторы РБМК ЛАЭС могут гарантированно попеременно облучать материалы, без остановки, обеспечивать стабильные поставки — большая активная зона реактора позволяет одновременно облучать большое количество блок-контейнеров. Все это дает и низкую себестоимость продукту.

Ленинградская АЭС специализируется именно на облучении стартовых материалов, это гораздо более выгодно, так как технология унифицирована и не требует много персонала. Сейчас в мире наблюдается дефицит мощностей, которые могут облучать мишени и получать радиоизотопы. Помимо йода-131 Ленинградская АЭС производит кобальт-60, йод-125, молибден-99 илегирует кремний.