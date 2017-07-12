ИА REGNUM Советская площадь и Покровский храм

ИА REGNUM Реконструкция Советской площади

Воронеж, 12 июля, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Историко-культурную экспертизу проводила государственный эксперт Татьяна Сарапулкина. Согласно акту (есть в распоряжении ИА REGNUM ), археологическая разведка были проведена в июне 2017 года. Был заложен археологический шурф, в нем эксперты нашли части керамических гончарных предметов, фарфоровой посуды, фаянсовых изделий и т. д.

Более того, есть основания предполагать, что на этом месте находилось поселение, относящееся к первому тысячелетию до нашей эры (скифо-сарматская эпоха).

«Найденные археологические предметы датируются концом XVIII — началом XX вв. Также выявленный фрагмент стенки лепного сосуда позволяет предположить наличие на данной территории поселения и более раннего времени (I тыс. до н. э.)», — говорится в документе.

Эксперт рекомендовала провести на участке археологические наблюдения и предусмотреть мероприятия по сохранности выявленного объекта культурного наследия.

ИА REGNUM Общественники опасаются, что при реконструкции повредят археологические объекты, которые могут располагаться под Советской площадью

Однако, как сообщают активисты, землеройные работы начались без проведения археологических работ, что может повредить культурный слой. Сейчас общественники направили обращение в Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Кроме того, члены ВООПИиК попросили мэрию способствовать в остановке работ, а прокуратуру города — дать правовую оценку ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект реконструкции Советской площади был представлен на последнем форуме «Зодчество VRN» в начале июня. Он предусматривает разделение площади на функциональные зоны, озеленение территории — в том числе, высадку яблоневого сада. Проект предусматривает также сужение проезжей части рядом с площадью и расширение тротуара, устройство велосипедной дорожки.

В середине июня было принято решение о демонтаже памятника поэту Алексею Кольцову, который находился на площади. Монумент планируется перенести на Кольцовский бульвар, также в центральной части города.

ИА REGNUM Покровский храм

Тем временем депутаты Воронежской областной думы выступили с сомнительной с точки зрения градозащитников инициативой — они предложили своим коллегам из Госдумы внести поправки в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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В закон предлагается внести сразу несколько поправок. Первая касается порядка исключения памятников регионального значения из реестра. Сейчас исключение объекта культурного наследия производится только на основании акта правительства РФ. Депутаты же предлагают понизить уровень принятия таких решений до регионального, оставив контроль со стороны Минкультуры, но только в виде согласования процедуры.

Второе предложение заключается в запрете строить здания на участках, где стояли памятники, выведенные из реестра.

Эксперты выступают против принятия закона, считая, что в случае его принятия региональные памятники массово начнут покидать реестр.