Москва, 12 июля, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Нагорный Карабах должен стать независимым государством. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 июля заявил писатель, поэт, публицист, политический деятель, бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП) Эдуард Лимонов во время круглого стола в ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эдуард Лимонов

«Я за независимость Нагорного Карабаха. Даже сомнений нет никаких. Они имеют право, они отбились, и чего тут говорить? Они — 160 тыс. человек республика — воевали против 7-миллионного Азербайджана, и фактически без той помощи, которую, скажем, Россия оказывает время от времени Донбассу, даже без этой помощи победили», — заявил Лимонов.

Ситуация на Кавказе Лимонову напомнила Сербию, где в 1990-ых годах вновь вспыхнула вражда между сербами и хорватами. «Казалось бы, и Тито старался, и была Югославия, но ведь в 90-ые годы повторились все те жестокости со стороны Хорватской республики, которыми она прославилась в 1940-ые годы», — подчеркнул он.

«Если какое-то количество крови пролито, то уже потом народы не верят друг другу и не будут верить друг другу ещё долго — поколениями, и не одно и не два. <…> Это не проходит. Это въедается в мозги следующих поколений, и предполагать, что вот такую вражду можно ООН-овским популизмом и стенаниями о любви, дружбе и толерантности поправить, — невозможно. Самое лучшее, что могут сделать нации — обособиться и жить так, как они считают (нужным)», — указал Лимонов.

12 июля в пресс-центре ИА REGNUM состоялся творчески-политический день (пресс-конференция и круглый стол) Эдуарда Лимонова. Трансляцию мероприятия можно просмотреть здесь.