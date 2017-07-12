Чебоксары, 12 июля, 2017, 14:38 — ИА Регнум. В чувашском Алатыре в одной из городских школ обнаружили минометную мину. Опасную находку нашли во время ремонта. Взрывотехники подтвердили, что боеприпас представляет «реальную опасность для жизни» граждан, сообщается на сайте Росгвардии.

Rosgvard.ru Найденная в школе мина

Боеприпас был обнаружен при проведении ремонтных работ. Прибывшие взрывотехники ОМОНа отдела Росгвардии «обследовали находку и установили, что она является неразорвавшейся 82-миллиметровой минометной миной, представляющей реальную опасность для жизни и здоровья граждан». Боеприпас был доставлен на полигон и уничтожен при помощи накладного заряда.

Напомним, в этом году в чебоксарском Заволжье нашли пули от винтовки Мосина, осколки мин и снарядов, хвостовики мин, сапёрные лопаты. Историки считают, что здесь в годы Великой Отечественной войны велась интенсивная подготовка маршевых рот для последующей отправки на фронт. На данном участке начаты раскопки.

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В прошлом году Чувашии боеприпасы были обнаружены в Ибресинском районе и пригороде Чебоксар. В июне на территории одной из баз отдыха сотрудники правоохранительных органов изъяли арсенал оружия и боеприпасов времён Великой Отечественной войны: надкалиберную минометную мину немецкого происхождения, карабин Маузер К-98, самозарядную винтовку Токарева 38,40, пистолет-пулемет Шпагина, револьверную раму с курком, гранату, головной минный взрыватель. По словам мужчины, который обратился в правоохранительные органы с добровольной сдачей оружия, данные предметы он копил для создания на территории базы отдыха музея оружия и боеприпасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая артиллерийский снаряд от зенитной пушки был обнаружен на территории Ибресинского района, который знаменит лётной военной школой (где, кстати, проходил реабилитацию и после ампутации обеих ног вновь сел за штурвал самолета легендарный лётчик Алексей Маресьев). Выяснилось, что снаряд пролежал в земле с 1943 года, и механизм, приводящий его в действие, прогнил, поэтому не представлял опасности для окружающих.

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