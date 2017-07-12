Москва, 12 июля, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не пойдет на уступки президенту США Дональду Трампу и не ждет от него уступок.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Так Песков ответил на вопрос, повлияет ли двусторонние отношения ситуация с перепиской сына Трампа и будет ли после нее президенту США сложнее идти на уступки.

«От президента Трампа никто не ждет уступок Москве и Москва не ждет уступок от Дональда Трампа. И Путин не говорил о каких-то уступках и никогда не ставил так вопрос», — ответил представитель Кремля.

Песков отметил, что Трампу было «нелегко» решать вопросы относительно России и до случая со встречей Трампа-младшего с российским адвокатом.

Ранее Дональд Трамп-младший опубликовал в своем Twitter переписку по поводу встречи с юристом из России Натальей Весельницкой. Он пошел на встречу потому, что ему пообещали предоставить компромат на кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Встреча состоялась в Нью-Йорке в разгар предвыборной кампании Трампа. В разговоре «быстро выяснилось, что Весельницкая не располагала значимой информацией».

Сама Весельницкая опровергла, что собиралась предоставить и владела какой-либо информацией о сомнительных финансовых каналах демократов.