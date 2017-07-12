Брюссель, 12 июля, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Заявление официального представителя Государственного департамента США Хезер Науэрт, будто бы она знает, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров любит забегать вперед, ни на чем не основаны: она не может так говорить, поскольку не знакома с российский министром, 12 июля сообщил журналистам Лавров по итогам переговоров с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Комментируя заявление Науэрт, российский дипломат сказал:

«Я не понимаю, откуда эта дама может знать, что я люблю, что не люблю? Мы с ней не знакомы».

Напомним, 11 июля Науэрт, комментируя заявление Лаврова о создании в столице Иордании центра мониторинга соблюдения перемирия в Сирии, заявила:

«Лавров любит много говорить, забегая вперед».

12 июля в Брюсселе Лавров встретился с Рейндерсом, а также с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. Лавров прибыл в бельгийскую столицу 11 июля и в этот же день провел переговоры с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

Также планируется поездка Лаврова в германскую столицу для встречи с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.

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