Хабаровск, 12 июля, 2017, 16:40 — ИА Регнум. В Хабаровском крае обновят парк санитарной авиации в рамках приоритетного проекта Минздрава России. Вылеты санитарных вертолетов теперь на 90% будет финансировать федеральный бюджет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Russianhelicopters.aero Санитарная авиация

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В настоящее время летные часы, необходимые для спасения пациентов из отдаленных территорий региона оплачивает краевая казна. Но с 5 августа 2017 года между Минздравом РФ и Хабаровским краем начнет действовать соглашение, по которому львиная доля расходов ляжет на федеральный бюджет. Размер субсидии для Хабаровского края составит 110 млн рублей, еще 13 добавит регион.

«Программой предусмотрена покупка новых вертолетов, укомплектованных медицинским модулем, за счет края. Рассчитываем, что с учетом загрузки авиационных предприятий, мы сможем уже в следующем году получить первый вертолет подобного типа. Пока все полеты будут выполняться на имеющихся машинах. В настоящее время под нужды санавиации у нас базируются три вертолета в Хабаровске, Николаевске-на-Амуре и Охотске. Время подлета по северным территориям составляет 1−1,5 часа», — отметил заместитель Председателя Правительства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк.

Благодаря участию в программе краевая санавиация сможет увеличить количество вылетов на 40%. Сейчас медицинские вертолеты ежегодно спасают до 1200 пациентов. Для решения вопросов оперативного оказания медицинской помощи в Комсомольске-на-Амуре создан сердечно-сосудистый центр, в который будут доставлять пациентов из отдаленных северных районов края.

Как сообщало ИА REGNUM, система здравоохранения в ДФО испытывает проблемы недофинансирования и дефицита кадров. На Сахалине жители провинции жалуются на невозможность вызвать скорую помощь, попасть на прием к «узким» специалистам». В ЕАО ситуация в здравоохранении стала объектом внимания правительства и президента. Губернатор ЕАО Александр Левинталь вынужден был обратиться к полпреду президента в ДФО Юрия Трутневу и президенту России Владимиру Путину с просьбой о выделении средств из резервного фонда для ремонта детской областной больницы — Минфин в выделении дополнительных субвенций отказал. В свободном порту Ванино Хабаровского края год назад разразился скандал — медицинский персонал ЦРБ обратился в региональный и федеральный парламенты с требованием проверить финансовую деятельность главного врача больницы, которая трудоустроила в лечебное учреждение всю родню и платила огромные зарплаты себе и родственникам, при этом квалифицированные медики получали копейки.