Ярославль, 12 июля, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета города Ярославля на внеочередном заседании представительного органа 12 июля приняли решение о передаче в собственность Ярославской области 100% акций ОА «Ярославльводоканал» и имущества МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем». Сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославльводоканал

Обсуждение вопроса заняло у депутатов более двух часов. На заседании присутствовал заместитель председателя регионального правительства Виталий Ткаченко, который представил аргументацию областной власти. По словам Ткаченко, передача в собственность области активов всех предприятий, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муниципальных образований, позволит привлечь федеральные и частные инвестиции в эту сферу, реконструировать существующие водоводные сети и построить новые очистные сооружения. В итоге, согласно планов регионального правительства, к началу 2020-х годов на территории Ярославской области должны быть решены все проблемы, как по качеству воды потребляемой жителями, так и по качеству воды в Волге.

Новый директор «Ярославльводоканала» Валерий Лещенко рассказал депутатам о положении дел на предприятии. По его словам, предприятие находится в крайне тяжёлом финансовом положении, убытки по итогам 2016 года составили 124 млн рублей и уже за 5 месяцев 2017 года — 107 млн. Долги предприятия превышают полмиллиарда рублей, а износ систем водоснабжения и водоотведения более 75%.

Инициативу правительства поддержал мэр Ярославля Владимир Слепцов, в очередной раз напомнив депутатам о необходимости совместных действий всех уровней власти и назвав их «одним звеном».

Несколько депутатов публично высказалось «за». Депутат Анатолий Каширин заявил об излишней политизации вопроса, а депутат Вера Никольская выразила надежду, что правительство области не обманет ожидания народных избранников.

Но прозвучали и резко негативные оценки проекта. Депутат Сергей Выржиковский отказался голосовать консолидированно со всеми депутатами фракции «Единая Россия». Он назвал проект неподготовленным, а цифры, озвученные правительством, «взятыми с потолка». Депутат напомнил, что убытки «Ярославльводоканала» во многом искусственные, созданные руководством предприятия и города.

«В 2016 году только на поддержку футбольного клуба «Шинник» было потрачено 42 млн, не считая многомиллионного «спонсорства» на различные праздничные мероприятия и городское благоустройство. А скандалы с закупками на предприятии? Одна лишь история с фирмой «Тортилла» чего только стоит. Цифры по планам правительства не подготовлены. У Водоканала выручка — 2,4 млрд, как вы закроете 15 млрд инвестиций без увеличения тарифов? Вы пишете про поступления в бюджет — более 600 млн, я проверил, у меня получается только 200. Проект экономически не обоснован. Документы по сложнейшему вопросу были предоставлены депутатам только сегодня. Я не против инвестиций, но голосовать за столь «сырой» проект я не буду, несмотря на решение фракции, у меня своё мнение», — заявил Сергей Выржиковский.

О намерении голосовать «против» заявила фракция КПРФ. Депутат Антон Голицын усомнился в самой возможности решения проблемы.

«Как вы собираетесь, присоединив к убыточному ярославскому Водоканалу ещё более убыточные другие предприятия Ростова, Переславля и т. д., сделать прибыльной новую структуру? Ярославль не раз использовал привлечённые средства, федеральные и частные, например, к 1000-летию города. Что мешает привлекать их сейчас без отчуждения многомиллиардных активов города?» — недоумевает Антон Голицын.

Депутат призвал коллег не поддерживать идею правительства области, поскольку, по его мнению, она противоречит духу закона о муниципальной власти, в котором распоряжение муниципальной собственностью — основные полномочия муниципалитетов.

Антон Голицын предложил провести поимённое голосование, но депутаты отказались от этого предложения. В принципе, по итогам голосования и так можно понять, кто и как голосовал: «за» — 29 депутатов, «против» — 4.

Решение муниципалитета прокомментировал присутствовавший на заседании депутат Ярославской областной думы Александр Воробьёв.

«Комментировать тут нечего — сегодня у Ярославля и его жителей украли Водоканал», — сказал Александр Воробьёв.