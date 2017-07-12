Москва, 12 июля, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Так, на участке 1-й Тверской-Ямской улицы от Белорусского вокзала до переулка Александра Невского и от улицы Чаянова до станции метро «Маяковская» будет полностью перекрыто движение в период с 00:00 (мск) 15 июля до 05:00 (мск) 17 июля.

Dt.mos.ru Перекрытия улиц в связи с проведением работ по благоустройству

Также в ведомстве добавили, что в связи с проведением ночного забега, 15 июля с 21:30 (мск) до 00:30 (мск) полностью перекроют движение на улице Лужники, Лужнецкой, Фрунзенской и Пречистенской набережных.

Dt.mos.ru Перекрытия в связи с проведением Ночного забега

Напомним, в рамках проекта «Моя улица» 3 июля начались работы по благоустройству Большой Лубянки. В результате на ней появится более 40 новых фонарей освещения, а также специальные зоны для террас летних кафе. Закончить работы планируют к сентябрю 2017 года.

Всего в программу по благоустройству в 2017 году вошло более 80 территорий столицы. На большинстве улиц работы уже ведутся, а на некоторых близятся к завершению.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со строительством Третьего пересадочного контура на севере столицы, до 31 декабря будет перекрыто движение на Театральной аллее от Петровско-Разумовской аллеи до Московской, а также Московская аллея от дома 36, корпуса 5 до дома 36, корпуса 51.