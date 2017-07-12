Санкт-Петербург, 12 июля, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Пожар на тракторном заводе в Петербурге со стены цеха №225 распространился непосредственно на территорию цеха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 июля в управлении по связям с общественностью ОАО «Кировский завод».

Https://vk.com/spb_today Пожар на Кировском заводе в Петербурге (скриншот группы «ДТП и ЧП")

Напомним, пожар в одноэтажном производственном сооружении цеха №225 («Петербургский тракторный завод», входит в состав ОАО «Кировский завод») начался в 11:45 на внешней стене здания, в вентиляционном канале на площади 1000 кв. метров.

В тушении пожара участвует порядка 40 единиц техники и более 180 человек личного состава оперативных служб. Над заводом летает пожарный вертолет МЧС России.

«По предварительной информации, на дальнейший производственный процесс пожар не повлияет. Техника, которая могла бы повлиять на этот процесс, огнем не затронута», — отметили на «Кировском заводе». Угрозы распространения пожара для других цехов предприятия нет.

Пострадавших в результате возгорания не зафиксировано, подтвердили на предприятии, об этом же ранее сообщило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.