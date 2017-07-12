Черкесск, 12 июля, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Юбилейный 50-миллионный КИМ (контрольно-измерительный материал — ред. ИА REGNUM ), а попросту — вариант ЕГЭ, достался выпускнику из Карачаево-Черкесии Марату Чомаеву, проживающему в городе Усть-Джегута. На экзамене по русскому языку он получил 78 баллов, выполняя задания юбилейного варианта.

Kremin.ru ЕГЭ

Как сообщили ИА REGNUM 12 июля в Рособрнадзоре, 50-миллионный КИМ достался Марату 9 июня в результате случайного выбора электронной системы. Конверт был упакован и направлен в Карачаево-Черкесию при участии главы ведомства Сергея Кравцова в апреле 2017 года.

В настоящее время Марат Чомаев успешно сдал экзамены и готовится к поступлению в вуз. Школу выпускник окончил с отличием, мечтает стать врачом-неврологом и изучать способности мозга.

В Карачаево-Черкесии ЕГЭ-2017 сдавали в основной период 1610 человек. Из них более 1500 человек — выпускники текущего учебного года. Всего было подготовлено 17 пунктов проведения экзамена, все они были оборудованы онлайн-трансляцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в честь первого юбилейного КИМа Рособрнадзор передал министерству образования Карачаево-Черкесии специальную памятную статуэтку, которую начальник отделения специальной связи по городу Черкесску вручил главе республики Рашиду Темрезову.

Напомним, ЕГЭ в России в качестве эксперимента запустили в 2001 году. Обязательным он стал лишь с 2009 года. Разработкой КИМ занимаются 11 федеральных комиссий, в которые входят более 160 специалистов, в том числе 25 докторов наук и 98 кандидатов наук. За качеством подготовки материалов следят около 300 внешних экспертов.