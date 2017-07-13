Москва, 13 июля, 2017, 03:44 — ИА Регнум. Уже прошлое лето не радовало Центральную Россию, а нынешнее заставляет всерьез задуматься о природном катаклизме. Что стоит за погодными аномалиями и к чему они способны привести в не столь далекой перспективе, рассуждает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Погода

Причина все более заметных климатических сдвигов остается неизвестной. Тем не менее пока у человечества нет данных, позволяющих делать убедительные выводы о глобальном «потеплении» (то есть результатов температурных колебаний хотя бы за десятки веков), подобные разговоры остаются спекуляциями. С гораздо большей долей вероятности можно предположить влияние на климат Земли человеческого фактора, или, напротив, обстоятельств, которые нам неизвестны.

Тем не менее при продолжении наблюдаемых климатических сдвигов человечество столкнется с проблемой продовольствия довольно скоро. В условиях, когда погоду невозможно прогнозировать (и тем более невозможно на нее влиять), нестабильность сельского хозяйства сделают его крайне непредсказуемой отраслью, а инвестиции в него станут слишком рискованным делом. Закономерное следствие такого положения — продовольственный кризис, причем его «решение» через спекулятивное повышение цен — это временная мера, которая с течением времени и с нагнетанием обстановки станет вызывать все большее возмущение.

С ростом напряженности и с повышением интенсивности социальных протестов власти придут к вынужденной мере — государственному регулированию цен на продукты питания. Перераспределение излишков продовольствия между регионами позволит поддерживать глобальную стабильность, но этим дело не ограничится. Взяв под государственный контроль сферу сельского хозяйства, придется контролировать и связанный с ним рынок энергетики: отсутствие регулирования цен на топливо опять же не обеспечит рентабельность урожая.

Владельцы или управленцы данных секторов экономики, в свою очередь, ожидаемо потребуют подобного же решения для всех прочих секторов экономики.

Хорошо это или плохо, читайте здесь: Скачки погоды: почему пора запасаться едой

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