Санкт-Петербург, 12 июля, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Более ста пожарных брошены на борьбу с огнем на территории Кировского завода в Санкт-Петербурге. Горит вентиляционный канал на внешней стене цеха №225, где ведется сборка тракторов «Кировец».

Https://vk.com/spb_today Пожар на Кировском заводе (скриншот поста в группе «ДТП и ЧП")

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило в оперативные службы в 11:45 с проспекта Стачек д.47.

Пожар в ОАО «Кировский завод» тушат по повышенному №3, огонь бушует в одноэтажном производственном сооружении на площади 1000 кв. метров. В готовность приведены пожарные вертолеты Ми-8 и Ка-32.

Погибших, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 22 единицы техники и 104 человека личного состава, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Напомним, что 28 октября 2016 года на Кировском заводе в производственном здании загорелся масляный трансформатор. Крупный пожар был локализован. Обошлось без жертв и пострадавших.