Анкара, 13 июля, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Недавно турецкая сторона заявляла об активном продолжении работ, о большой важности для турецкой экономики этого проекта, а турецкий премьер-министр уверял, что БТК будет введена в эксплуатацию уже в первом квартале 2017 года. Теперь же председатель «Азербайджанских железных дорог» констатирует приостановку строительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Движение невозможно

Турецкие источники намекают на некие силы, которые крайне заинтересованы в провале проекта. Более того — они же регулярно срывают завершение строительства. Вместе с тем упомянутый глава АЖД Джавид Гурбанов сообщает, что в этом году проект все же будет запущен, а ответственность за задержку со сдачей в эксплуатацию лежит на турецкой стороне.

Истинные причины многие эксперты видят в политизированности проекта БТК, более того — есть вероятность дальнейшего роста геополитической напряженности между Азербайджаном и Арменией, а конфликтная зона втягивает в себя и Ближневосточный регион тоже (включая Турцию). Для всего региона губительным может стать любой конфликт, уверен сотрудник Европейского центра Карнеги да Ваал, «когда вакуум, образовавшийся из-за неудачных переговоров по оздоровлению ситуации, кто-то пытается заполнить транзитными коридорами».

Подробности читайте в статье: Железная дорога Баку—Тбилиси—Карс: легко на бумаге, да мешают всем овраги

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