Самара, 12 июля, 2017, 12:35 — ИА Регнум. 12 июля Жигулевская ГЭС планирует сброс воды, в связи с этим в пределах границ Самары ожидается повышение уровня воды на 1−1,5 метра, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Изменения уровней водохранилищ ГЭС «РусГидро»

«Администрация городского округа Самара настоятельно рекомендует всем гражданам быть особенно внимательными при нахождении вблизи береговой зоны, соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра», — отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, Жигулевская ГЭС продолжает работать в режиме повышенной приточности. В связи с непрекращающимися осадками, приток воды к створу Жигулевской ГЭС (филиал «РусГидро») держится на высоком уровне. По состоянию на 10 июля его величина составила 12 805 м3/с, отметили в пресс-службе компании.

Величина холостого сброса через Жигулевский гидроузел за 9 июля составила 3894 м3/с, общий среднесуточный расход (расход через турбины ГЭС плюс холостые сбросы) — 12 906 м3/с, отметка уровня воды верхнего бьефа у плотины гидроузла 10 июля — 53,26 м, нижнего бьефа у здания ГЭС — 31,25 м. Такой уровень пропуска воды не представляет угрозы для населенных пунктов ниже по течению. Подобную ситуацию специалисты наблюдали в 1994 году. Тогда приточность снизилась лишь в конце августа, что позволило полностью прекратить холостые сбросы через водосливную плотину только 5 сентября.

«По прогнозам Росгидромета, в июле 2017 года уровень приточности превышает норму более чем в два раза, так что серьезного уменьшения расхода воды в нижний бьеф Жигулевской ГЭС в ближайшее время не будет. Гидростанция работает в штатном режиме, сооружения и оборудование в условиях затянувшегося паводка функционируют надежно. Непрерывно ведется мониторинг гидрологической обстановки, персонал оперативно реагирует на изменение ситуации», — заявил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.