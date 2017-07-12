Новосибирск, 12 июля, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Появление непарного шелкопряда в ряде районов Новосибирской области нисколько не удивило областные власти, которые заявили, что десятки километров объеденного леса «не представляют серьезной опасности лесам региона, локальные очаги возникновения насекомого находятся под наблюдением сотрудников департамента лесного хозяйства», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Березы, пораженные шелкопрядом

«Площадь распространения шелкопряда в регионе не превышает показатели 2016 года. Проведённые лесоводами исследования в местах, где замечены скопления вредителей, позволяют оценивать состояние повреждённых шелкопрядом деревьев как удовлетворительное. Зафиксированная степень повреждения гусеницами листвы не губительна для деревьев. Ожидается, что установившая влажная погода в конце июня — начале июля позволит поврежденным деревьям полностью восстановиться», — заявили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

По словам и.о. руководителя департамента лесного хозяйства региона Евгения Рыжкова, борьба с непарным шелкопрядом имеет для лесной отрасли большое значение, проводится работа по недопущению массового распространения вредителя.

«Учёт и прогноз развития непарного шелкопряда на предстоящий сезон делается по итогам осенних наблюдений в текущем году. Так, анализ результатов работ, проведенных в 2016 году, позволил лесоводам региона спрогнозировать угрозу повреждения лесных насаждений в весенне-летний период текущего года», — заявил Рыжков.

В правительстве региона подчёркивают, что сейчас специалисты непрерывно ведут мониторинг развития вредного насекомого на территории новосибирских лесничеств. По результатам осеннего учета хвое-листогрызущих вредителей будут определены меры борьбы с ними.

«Непарный шелкопряд опасен, как правило, для лиственных насаждений. Вспышки массового размножения этого вредителя чаще всего происходят в южных и юго-западных районах Новосибирской области, в лесах, где произрастают преимущественно берёзовые и осиновые насаждения. Учитывая климатические особенности нашей области, отмечается цикличность появления вредителя. Количество же этого насекомого напрямую зависит от погодных условий — толщины снежного покрова, морозов, перепадов температур в весенний период, а также направления ветров», — заявляют новосибирские власти.

В то же время новосибирцы продолжают делиться в интернете видео из разных районов региона, где наблюдается нашествие непарного шелкопряда. Повреждённые деревья заметили не только в Убинском районе, но и в Чановском и Венгеровском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Убинского района начали бить тревогу — десятки километров леса съели гусеницы. При этом ни районные власти, ни департамент лесного хозяйства Новосибирской области особых действий по этому поводу не предпринимают. Хотя как минимум к главе района местные жители обращались.

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Представители общественности, в свою очередь, обвинили власти в бесхозяйственности и направили в прокуратуру запрос с просьбой провести проверку по бездействию ответственных лиц.

Отметим, что прокуратура Новосибирской области сейчас также проводит проверку по «лесному делу», связанному с договором аренды 258 тыс. га новосибирского леса на 49 лет за 11,83 млн рублей арендной платы в год.

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Эта сделка вызвала много вопросов и нареканий со стороны областного парламента. После скандальных разбирательств и претензий, сделка была расторгнута, а губернатор региона Владимир Городецкий был вынужден признать процедуру сделки в обход него «большой недоработкой», саму сделку — «масштабной», и принять кадровые решения. Так начальник департамента лесного хозяйства Вячеслав Дубовицкий был уволен, правда, «по собственному желанию». А Василий Пронькин, который должен был курировать этот вопрос, лишился должности заместителя председателя правительства области, но остался во главе министерства сельского хозяйства региона.

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На сегодняшний день общий лесной фонд Новосибирской области составляет 6,5 млн га.