Калининград, 12 июля, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Аналитик назвал три ключевые операции ВС США и государств — членов НАТО, направленные на военно-политическое противодействие Российской Федерации на восточноевропейском направлении в случае возникновения кризисной ситуации:

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1.Atlantic Resolve — операция вооруженных сил США по расширению присутствия подразделений национальных вооруженных сил в Прибалтике (Литве, Латвии и Эстонии), Польше, Германии, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Греции;

2.Persistent Presence — операция ОВС НАТО по расширению присутствия подразделений ВС государств — членов блока (кроме США) в Прибалтике, Польше, Болгарии и Румынии;

3.Enhanced Forward Presence — операция ОВС НАТО по размещению на территории Прибалтики и Польши четырех многонациональных батальонных тактических групп сухопутных войск государств — членов блока.

«В целом к началу июля 2017 года в Польше и странах Прибалтики размещено 8,5 тысячи военнослужащих из стран НАТО, 415 бронетранспортеров, 88 танков, 17 орудий полевой артиллерии, 8 вертолетов, 8 самолетов-истребителей в боевом дежурстве на аэродромах Литвы и Эстонии», — уточнил эксперт.

В Пентагоне также заявили, что на время проведения Россией и Белоруссией учения «Запад-2017» США разместят вдоль границ прибалтийских республик три подразделения десантников до 600 человек. Пентагон также направил в страны Прибалтики ракетные комплексы «Пэтриот», которые усилят ПВО Эстонии, Латвии и Литвы на время учения «Запад-2017».

Говоря об учениях «Запад-2017», военный эксперт подчеркнул, что маневры будет носить исключительно оборонительный характер.

«Никто на учениях не собирается не только на кого-то нападать или наступать, но не собирается кого-то и провоцировать. Но в то же время предстоящее учение призвано продемонстрировать постоянство Белоруссии и России в обеспечении безопасности двух братских народов в их Союзном государстве», — сказал Александр Новик.

ИА REGNUM напоминает, что стратегическое учение «Запад-2017» намечено на 14−20 сентября 2017 года на территории российской Калининградской области и нескольких приграничных с ЕС областей Белоруссии.