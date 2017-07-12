Воронеж, 12 июля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Объемы строительства жилья в Воронежской области в первой половине 2017 года сократились почти на 40% — об этом свидетельствуют данные Воронежстата, опубликованные 11 июля.

(сс) MichaelGaida Строительство

Согласно данным статистики, за январь — июнь 2017 года на территории Воронежской области было построено 399 тыс. 281 кв. м жилья, сдано 6 тыс. 560 квартир. По сравнению с первым полугодием 2016 года объем ввода жилья сократился на 36,1%.

Сократился и объем ввода индивидуального жилья — на 35,4%: с начала года построено 137 тыс. 766 кв. м.

Сокращение объемов жилищного строительства является общероссийским трендом не первый год, однако в 2016 году Воронежская область смогла не только сохранить, но и увеличить темпы строительства и вошла в число лидеров по объемам вводимого жилья: было построено 1,68 млн кв. м — на 3,9% больше, чем годом ранее. Более 66% нового жилья было введено в областном центре.

Сейчас темпы существенно снизились: за четыре месяца строительство «просело» более чем на 70%, по итогам января — мая более чем на половину от объемов прошлого года. Сейчас отставание сократилось, но по-прежнему остается значительным.

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После увольнений ряда чиновников градостроительного блока администрации города (а главный архитектор Воронежа и вовсе оказался под следствием), мэр Александр Гусев взял под личный контроль выдачу разрешений на ведение строительства и на ввод в эксплуатацию готовых домов.