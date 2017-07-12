Якутск, 12 июля, 2017, 12:08 — ИА Регнум. В Якутии пока не представляют механизма выявления «каруселей» и не знают, кого за них наказывать: тех, кто их организовал или исполнителей? Одобренный Госдумой в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал политолог республики Андрей Данилов.

Союзмультфильм, 1969 — 2015 Весёлая карусель, мультжурнал

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«Во-первых, кого наказывать? Тех, кто организовал «карусели»? Тех, кто непосредственно участвовал или всех вместе?», — недоумевает эксперт.

По мнению Андрея Данилова, в законе должен быть также прописан механизм выявления таких случаев.

«Как доказать, что это именно карусель? Я как гражданин имею право забрать свой бюллетень и не опускать его в урну или нарисовать на нём фигуру из трёх пальцев. Что я делаю в кабинке это моё дело. Что будет подпадать под определение «карусели»?», — также интересует эксперта.

Что касается вбросов, то тут, по мнению политолога, всё уже более понятно — будет отвечать человек, который непосредственно это сделал.

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"Суть остаётся одна — подлог выборов в угоду какому-либо кандидату. Нужно ввести дополнительную ответственность кандидатам, хотя это субъективно — могут же и нарочно. Стоит также рассмотреть вопрос повторных выборов в случае попыток сфальсифицировать итоги голосования», — отметил Андрей Данилов.

Он подчёркивает, что, по его наблюдениям, «карусель» на выборах — это достаточно частая практика. Организовать вброс, по мнению эксперта, гораздо сложнее: нарушителя, подошедшего с пачкой бюллетеней, может в том числе зафиксировать камера.

«Этот закон будет всячески дисциплинировать людей в любом случае. Мера позитивная, но как всегда, исполнения будет желать лучшего», — считает Андрей Данилов. Политолог предлагает во время выборов приставлять к каждой урне полицейского и на него возлагать контроль за ходом голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за нарушения на выборах, в том числе за «карусели», Госдума приняла в первом чтении 7 июля.

Теперь незаконную выдачу бюллетеня предлагается карать штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, принудительными работами на срок до четырех лет или лишением свободы на тот же период. За повторное получение бюллетеня предусмотрен штраф в 200 — 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.