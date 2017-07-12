Минск, 12 июля, 2017, 11:55 — ИА Регнум. «Хочу подчеркнуть, что русский язык для нас не чужой, — сказал глава государства. — Это и наше национальное достояние. Белорусы за свою многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие, обогатили его».

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Лукашенко также напомнил, что русский язык в Белоруссии имеет статус государственного наравне с белорусским языком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля президент Белорусси Александр Лукашенко на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») сообщил, что состоятельным гражданам Белоруссии необходимо возрождать свою родину, ее города и поселки.