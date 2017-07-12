Ярославль, 12 июля, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Видовая площадка напротив Ярославского художественного музея была построена в 1820 году. Это объект культурного наследия федерального значения. Проведенное обследование показало, что площадка находится в аварийном состоянии.

Фото мэрии Ярославля Смотровая площадка на Волжской набережной в Ярославле

«Последний раз обследование площадки проводилось в 2011 году, и она не была признана аварийной. Но длительные дожди, которые шли в Ярославле несколько месяцев, вымывали грунт, и сейчас существует угроза ее обрушения. В ближайшее время будет проведено предварительное обследование, и мы закроем доступ к площадке декоративным забором, после этого объявим конкурс на проведение ремонтных работ», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Балабин.

Власти города планируют провести ремонтные работы в кратчайшие сроки, в идеале мэрия хочет успеть открыть доступ на площадку до осени. Никаких новшеств во внешнем виде площадки не планируется. Стоимость ремонтных работ определится после обследования площадки, прохождения конкурсных процедур.