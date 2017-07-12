Калуга, 12 июля, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Почти 300 млрд рублей составил объём производства калужского машиностроительного комплекса в 2016 году. По отношению к показателям 2015 года темпы роста составили около 114%. Об этом 11 июля на выставке ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге заявил министр экономического развития региона Дмитрий Разумовский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На «ИННОПРОМ-2017» в Екатеринбурге

В рамках выставки прошло заседание координационного совета, где был рассмотрен проект Минпромторга РФ «Развитие отечественной компонентной базы для отраслей машиностроения», а также вопросы контрактации и кооперации в данной сфере.

Так, наиболее яркие примеры кооперации отмечены в автомобилестроении. Например, калужский завод двигателей ООО «Фольксваген Груп Рус» поставляет продукцию для комплектации автомобилей, производимых в Нижнем Новгороде. Калужское предприятие ООО «Фуяо Стекло Рус» выпускает автомобильное стекло, соответствующее мировым требованиям качества и безопасности, для компаний «Фольксваген», «Хёндэ», «Ниссан», «Рено», «Вольво», «Газ». Ряд калужских предприятий осуществляют поставки на АВТОВАЗ.

Также отметили немало примеров внутриобластной кооперации. Так, ООО «Джервази Восток» на территории ОАО «Калужский Двигатель» организовало производство и покраску кузовов на грузовые автомобили Volvo и др. Одновременно ОАО «Калужский Двигатель» стало официальным поставщиком комплектующих машиностроительного профиля для калужского предприятия концерна Volvo. На площадке ПАО «Агрегатный завод» работает компания AIS Automotive Interior Systems GmbH, выпускающая автокомпоненты для российских заводов.

В работе координационного совета приняли участие представители регионов и крупных промышленных компаний. Они обсудили перспективы взаимодействия на межрегиональном уровне, в том числе в рамках профильных кластеров, необходимость развития импортозамещения в производстве компонентов и стимулирования данных процессов.

Напомним, в Калужской области действуют более десяти промышленных кластеров, где представлены российские и иностранные производства. По индексу промышленного производства, составившего в первом квартале 2017 года 113,7%, калужский регион занимает второе место в ЦФО. По объему обрабатывающих производств на душу населения с 2010 года область удерживает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе.