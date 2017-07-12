Калуга, 12 июля, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Калужской области намерены разработать новые параметры оценки стихийных бедствий. Свои предложения они направят федеральным властям. Об этом на заседании регионального Кабинета министров заявил спикер калужского областного парламента Виктор Бабурин, сообщает 12 июля корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Беляков Спасатели МЧС

Он напомнил, что 29 июня 2017 года в поселке Мятлево ураганом сорвало крыши с жилых домов. Однако специальные службы поселка не подтвердили, что это было стихийное бедствие, так как ближайшие метеостанции, которые находятся в городах Малоярославец и Мосальск, зафиксировали ветер до 17 м/c, а бедствие признается стихийным только при ураганном ветре выше 25 м/с.

«Предлагаю уточнить показатели оценок стихийных бедствий, как в таких ситуациях ориентироваться, — заявил Виктор Бабурин. — Если в том же Износковском районе повалило лес на расстоянии 200−300 метров, значит, ураган полосами прошел. Мы не сможем держать метеостанции в каждом поселении. Нужно делать другую систему оценок. Да, она федеральная. Но если мы подготовим предложения, то сможем от законодательного собрания обратиться в правительство РФ или выйти с инициативой в Государственную думу. С учётом постоянных природных катастроф нужно что-то менять».

По мнению первого заместителя губернатора области Дмитрия Денисова, оценку разрушений надо проводить по факту.

«Износковский район получает ресурсы из областного аварийно-технического запаса. Полный же объем затрат по восстановлению кровли составит 1,6 млн рублей. Область поможет району в финансировании этих работ в рамках межбюджетных отношений», — отметил Денисов.

Напомним, в конце июня 2017 года в регион пришёл юго-восточный циклон с ливнями, градом и порывами ветра до 20−22 м/сек. Без электроэнергии осталось три муниципальных района и порядка 10 тысячи человек.