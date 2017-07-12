Москва, 12 июля, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Компания «Лаборатория Касперского» оказалась втянутой в геополитическую борьбу, в связи с чем ее продукцию запретили использовать в государственных структурах США. Об этом пояснили РИА «Новости» в пресс-службе компании.

Michael Movchin Лаборатория Касперского

«Судя по всему, «Лаборатория Касперского» оказалась втянутой в геополитическую борьбу, — говорится в сообщении. — Каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре».

В заявлении компании отмечается, что «Лаборатория Касперского» является частной и не имеет политических связей ни с одним из государств мира.

Ранее Reuters сообщило, что администрация США исключила продукцию «Лаборатории Касперского» из двух списков разрешённых поставщиков программного обеспечения для государственных структур.

По данным агентства, продукты российской компании удалены из списков, касающихся контрактов на предоставление услуг в области информационных технологий, а также цифрового фотооборудования.

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