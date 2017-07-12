Пекин, 12 июля, 2017, 10:06 — ИА Регнум. «Нам известно об испытаниях THAAD на Аляске, кроме того мы внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове и настаиваем на прекращению любых ракетных испытаний. Демонстрация комплексов THAAD ведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта, мы призываем КНДР и Южную Кореи отказаться от взаимных провокаций и немедленно сесть за стол переговоров», — заявил пресс-секретарь МИД КНР.

(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

Китайский дипломат подчеркнул, что размещение THAAD на территории Южной Кореи ведет к дестабилизации обстановки в регионе и нарушает стратегический баланс сил, пишет «Жэньминь жибао».

В Вашингтоне подчеркнули, что состоявшиеся учения являлись запланированными. В заявлении Агентства по противоракетной обороне США отмечается, что успешная демонстрация возможностей THAAD подтверждает укрепление обороноспособности Южной Кореи против северокорейских ракет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, представитель МИД КНР во время пресс-конференции в ответ на призывы Японии и США к Китаю взять на себя больше ответственности и усилить давление на КНДР заметил, что в сердце проблемы лежит конфликт между Северной Кореей и США.