Астрахань, 12 июля, 2017, 09:48 — ИА Регнум. В Астраханской области увековечат самую большую ягоду. Скульптура астраханскому арбузу появится на территории Астрахани и в сквере напротив центрального входа в административное здание ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства» (ВНИИООБ) в городе Камызяке. Именно здесь планируется установить будущие монументы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

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«Выбор мест расположения скульптурных композиции «Астраханский арбуз» обусловлен тем, что Астраханская область исторически является территорией культивирования арбузов. При этом ВНИИООБ выступает ведущим научно-исследовательским институтом России, более 100 лет занимаясь селекцией бахчевых. В частности, учеными научного института создан знаменитый сорт арбуза «Астраханский», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе института.

Творческий конкурс на лучший проект скульптурной композиции в честь астраханского арбуза уже стартовал. Его объявили ВНИИООБ и Астраханский государственный архитектурно-строительный университет (АГАСУ).

Свои работы могут представить для участия в конкурсе архитекторы, художники, скульпторы, дизайнеры, студенты архитектурных факультетов вузов, студенты и слушатели дизайнерских школ. Причём на рассмотрение жюри принимаются как работы отдельных авторов, и авторских коллективов.

Итоги будут подведены через месяц — 11 августа. Из числа представленных работ будут отобраны только два проекта. Все работы будут выставлены в Астраханском кремле, а также размещены в соцсетях для общественного обсуждения.

Напомним, астраханский арбуз вошел в топ-100 туристических брендов России. Кроме того, он также оказался в первой пятёрке ТОП-25 гастрономических брендов.

В 2016 году в Астраханской области были выведены новые сорта бахчевых культур. Так, в регионе теперь выращивают плоды арбузов округлой, широкоэллиптической, эллиптической, цилиндрической формы, от мелких до очень крупных размеров, с полосами и без, а самое интересное это мякоть розово-красная, красная или жёлтая.

Есть в Астраханской области и музей «Российский арбуз», который располагается в городе Камызяк. Он был создан после того, как Министерство сельского хозяйства РФ официально объявила Астраханскую область центром российского арбуза. Музей функционирует с 2006 года, он единственный в России и Европе, посвященный огромной ягоде — арбузу. Ведь именно плодородные просторы Астраханского края стали исторической родиной российского арбуза.

Проходят в регионе и ставшая уже традиционной ярмарка «Астраханский арбуз». Так, на мероприятии в 2015 году самый большой арбуз весом более 21 кг вырастили в хозяйстве Харабалинского района. А ежегодный фестиваль «День арбуза» проводится в Астраханской области с 2002 года.