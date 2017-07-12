Барнаул, 12 июля, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Алтайские синоптики предупредили о надвигающейся непогоде: 13 июля в регионе ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные ливневые дожди, грозы, град с усилением ветра до 15−20 м/с. По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, объявлено штормовое предупреждение.

Светлан Шаповалова Алтайский край

«Подразделения МЧС России находятся в режиме повышенной готовности, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под постоянным контролем», — отмечают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, этим летом ливневые дожди с грозами и градом стали весьма частыми гостями в Алтайском крае. Последний раз наиболее сильно стихия свирепствовала вечером, 1 июля. Помимо поваленных деревьев, снесенных крыш и поврежденных автомобилей, удар молнии оставил без света тысячи барнаульцев.