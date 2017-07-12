Иркутск, 12 июля, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Инцидент произошел в районе городского пляжа. Внимание правоохранителей привлек припаркованный автомобиль, который выглядел пустым.

(сс) succo Суд

Однако выяснилось, что в машине занимаются сексом мужчина и подросток. Когда стражи порядка стали устанавливать личности участников свидания, оказалось, что один из них — судья одного из районных судов Иркутска, а второй — 15-летний школьник.

Обоих доставили в отделение полиции. Там школьник рассказал, что познакомился с мужчиной в социальной сети, в группе, где общаются гомосексуалисты. Половые отношения были добровольными, пояснил подросток.

К проверке случившегося приступил Следственный комитет. Его сотрудникам предстоит выяснить, имел ли судья отношения с другими несовершеннолетними.

Отмечается, что несколько лет назад мужчина работал преподавателем в одном из учебных заведений МВД и завел отношения с курсантом. После того, как о гомосексуальной связи стало известно руководству, мужчина уволился из вуза.

В районном суде Иркутска сообщили, что указанный сотрудник там не работает. Он подал прошение об отставке за несколько дней до инцидента на пляже.

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