Бангкок, 12 июля, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Стоимость строительства тайского участка железнодорожной линии оценивается в $5,5 млрд. По словам экспертов, высокая стоимость строительства обуславливается сложным природным ландшафтом. При прокладке новой линии потребуется возвести более 60 мостов и туннелей, пишет «Сина синьвэнь».

44833 Железная дорога

Строительство участка Лаос — Китай уже началось, прокладка железнодорожной линии в Таиланде постоянно откладывалась из-за проблем финансирования. Для строительства железнодорожной магистрали Китай предоставит Таиланду займы на выгодных условиях. Подробности соглашения между правительствами стран пока не раскрываются.

По планам сторон, новая железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию уже в 2021 году. Возведение тайского участка магистрали начнется в сентябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 декабря 2016 года состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Китай и Лаос. Строительством нового пути займется дочернее предприятие китайской корпорации China Railway Corporation (CRC).