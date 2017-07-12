Москва, 12 июля, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Около двух миллионов человек поклонились привезенным из Италии мощам Николая Чудотворца за 53 дня их пребывания в российской столице, сообщили 12 июля в Штабе по организации паломничества.

Kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин возле ковчега с мощами святителя Николая. Москва, Храм Христа Спасителя, 24 мая 2017 года

Комментируя окончание пребывания мощей святого в российской столице, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков сказал, что принесение мощей явилось очень важным событием для России. Он пояснил, что среди миллионов прихожан, поклонившихся мощам в Москве, были не только москвичи и жители Московской области, но и гости из других регионов.

По словам Волкова, Николай Чудотворец объединил всех российских православных. Пребывание его мощей в России является духовным зарядом для всего народа.

Напомним, мощи Николая Чудотворца постоянно находятся в городе Бари (Италия). По договоренности между российским патриархом Кириллом и главой католической церкви Франциском они были временно перевезены в Россию, откуда затем вернутся в Бари. До этой договоренности, в течение 930 лет мощи не покидали городаБари.

Вечером 21 мая 2017 года ковчег с частью мощей доставили в Москву и разместили в храме Христа Спасителя. Прихожане были допущены к поклонению мощам с 22 мая — и до 12 июля.

13 июля 2017 года ковчег с мощами отправится в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру. Здесь доступ к мощам будет открыт до 28 июля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля в храме Христа Спасителя мощам поклонились почти 64 тысяч прихожан.