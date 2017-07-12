Пало-Альто, США, 12 июля, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Компания Tesla планирует после выпуска на рынок электрокара Model 3 открыть еще 100 сервисных центров по всему миру и нанять 1000 сотрудников, об этом 11 июля сообщило издание Usa Today.

(сс) freegreatpicture.com Tesla Supercharger

Издание пишет, что таким образом компания Илона Маска хочет сыграть на повышение спроса на их новый относительно недорогой электрокар. Ожидается, что выход данной модели направит к компании сотни тысяч новых клиентов.

Таким образом, общее количество сервисных центров Tesla в мире станет равно 250. Сообщается, что новые сервисы будут располагаться в тех районах, кто проживает наибольшее количество потенциальных покупателей Model 3.

Компания также планирует добавить в свой сервисный флот около 350 сервисных фургонов, которые будут иметь на борту всё необходимое для ремонта и смогут выезжать к владельцам электрокаров.

Издание напоминает, что до сегодняшнего моменты у Tesla было только около 30 таких фургонов, которые использовались преимущественно в тех случаях, когда владелец электромобиля проживал слишком далеко от ближайшего сервиса.

Напомним, стартовая цена Tesla Model 3 составляет $ 35 тыс., что делает машину почти в два раз дешевле других моделей автопроизводителя.