Барнаул, 12 июля, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Алтайкрайстат сегодня, 12 июля, обнародовал любопытную статистику, свидетельствующую об удешевлении большой группы алтайских промышленных товаров.

Светлана Шаповалова Сельхозпроизводство в Алтайском крае

«В июне 2017 года индекс цен производителей промышленных товаров к предыдущему месяцу составил 99,9%, (в июне 2016 года — 101,3%)», — отмечают статистики.

По их данным, в добыче полезных ископаемых снижение цен составило 1,1%, в результате удешевления концентратов: медных — на 3,8%, цинковых — на 0,3%. Также дешевле стали кирпич керамический (на 5,7%), шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин (на 4,9%), плуги общего назначения (на 3,9%), шпагат (на 2,7%), картон тарный (на 2,0%), шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей, кирпич силикатный и шлаковый (на 1,4%).

В производстве пищевых продуктов произошло снижение цен на масло подсолнечное нерафинированное (на 8,7%), крупу перловую (на 6,7%), крупу ячневую (на 6,5%), горох сушеный (на 6,2%), мясо домашней птицы (на 5,7%), крупу гречневую (на 4,6%), крупу манную (на 4,2%), изделия макаронные (на 3,8%), масло рапсовое рафинированное (на 2,8%), молоко питьевое пастеризованное, муку пшеничную (на 2,0%).

В производстве готовых кормов для животных цены снизились в среднем на 2,6%, в том числе, на комбикорма для крупного рогатого скота — на 13,0%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне Алтайкрайстат сообщал о рекордном удешевлении продовольствия алтайских производителей. По данным статистиков, такого падения, как сейчас, не случалось за последние 10 лет.