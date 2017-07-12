Вашингтон, 12 июля, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Эмилия Кларк, исполняющая в сериале «Игра престолов» роль матери драконов Дейенерис Таргариен намекнула на то, что её героиня может не пережить последний сезон, об этом 11 июля сообщил портал Daily Mail.

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«Я имею в виду, что я не сомневаюсь — еще будут приквелы, сиквелы и бог знает, что еще. Но я отработаю еще один сезон и «это случится», — сказала актриса в интервью журналистам.

Также она добавила, что когда сериал подойдет к концу, то случится «встряска её личности». При этом уроженка Лондона не уточнила, расстанется ли она с ролью, которая сделала её звездой или же её героиня погибнет.

Фанаты сериала «Игра престолов» прекрасно знают о том, что его создатели не стесняются отправлять персонажей в мир иной. Ранее СМИ опубликовали рейтинг героев, которые, по мнению фанатов, могут умереть в седьмом сезоне.

Первое место заняла Серсея Ланнистер, на второй строчке разместился Петир Бейлиш, а на третьем месте оказался Теон Грейджой.

Напомним, продолжение сериала «Игра престолов» телеканал HBO начнет показывать 16 июля 2017 года. Всего в предпоследнем сезоне должно выйти семь эпизодов.