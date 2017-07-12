Лондон, 12 июля, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Граждане ЕС, проживающие в Великобритании, «боятся» после Brexit оказаться «обществом второго сорта». Об этом свидетельствуют немногочисленные мирные демонстрации в разных городах Соединенного Королевства, пишет 11 июля Der Spiegel.

Petr Kratochvil Брекзит

Люди выходят на улицу с флагами Евросоюза, скандируют лозунги о справедливости, «кричат» о том, что Европарламент может наложить вето на переговоры по Brexit, если Лондон не улучшит условия проживания граждан ЕС в Великобритании после выхода страны из Евросоюза.

Речь идет о трех миллионах граждан ЕС, которые на протяжении долгого времени живут и работают в Великобритании и у которых уже есть семьи.

Британское правительство предложило ввести статус «граждан третьих стран» после Brexit, который бы распространялся на всех граждан ЕС, пишет издание. Это означает, что они «несправедливо» будут иметь меньше прав по сравнению с тем, какими правами будут обладать британские граждане в странах ЕС.

Отмечается, что граждане ЕС потеряют право участвовать в местных выборах на территории Соединенного Королевства, их семьи будут получать минимальные социальные пособия, студентам придется больше платить за учебу в университете. Остается также неясным, какой статус будет иметь новорожденный ребенок в «небританских семьях».

Одним словом, граждане ЕС опасаются относиться к «обществу второго сорта» в Великобритании, где их права будут ущемлены, добавляет Der Spiegel.

Эти вопросы предстоит решить совместно на переговорах по Brexit, на которых присутствуют представители органов ЕС, Еврокомиссии и Европарламента, а также переговорщики от Великобритании.

Бюрократия — это препятствие, которое можно совместно преодолеть. Что действительно дает повод для беспокойства, это — продолжающаяся неопределенность, которой «изматывают» себя граждане ЕС, проживающие в Великобритании и ждущие «итогового приговора» об их дальнейшей судьбе после Brexit.

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.