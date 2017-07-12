Барнаул, 12 июля, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Алтайский перинатальный центр «ДАР»готов к работе на полную мощность и возложенные на него функции выполняет на высоком уровне. Такой вывод можно сделать из сообщения минздрава Алтайского края по итогам выездного совещания с участием краевого правительства.

Минздрав Алтайского края Оснащённость алтайского перинатального центра «ДАР»

Минздрав Алтайского края Новорожденный в алтайском перинатальном центре «ДАР»

После оценки увиденного губернатор Александр Карлин похвалил работу подрядчиков (коллектив строительной компании «Селф», прим. ИА REGNUM ), отметив, что по качеству выполнения строительных и отделочных работ «ДАР» не уступает действующему в Алтайском крае Федеральному центру травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Читайте также: Алтайский медицинский кластер усилят ядерными технологиями

«Здание центра высоких медицинских технологий смонтировано из блоков, изготовленных на промышленных предприятиях Германии, либо по немецкой лицензии в Турции. С удовлетворением отмечаю, что качество работ и материалов в перинатальном центре вполне соответствует качеству изделий, выполненных в промышленных условиях на предприятиях Европы», — подчеркнул глава Алтайского края и заявил, что алтайские строители по уровню профессионализма не уступают своим зарубежным коллегам.

Минздрав Алтайского края Выездное совещание с губернатором в алтайском перинатальном центре «ДАР»

Что касается уровня оснащенности центра «ДАР» медицинским оборудованием, то Александр Карлин отметил «оптимальное сочетание отечественной и импортной медицинской техники». По его словам, импортные образцы присутствуют только в тех случаях, если аналогов пока не производят в России.

«С другой стороны, импортное оборудование произведено на самых передовых европейских предприятиях», — заверил губернатор.

Напомним, Барнаул стал одним из 32 городов, где в соответствии президентской программой построен современный перинатальный центр. Еще на этапе строительства алтайские журналисты «окрестили» ДАР (Дети, Алтай, Россия) не иначе, как «гнездо аиста». На 34 тысячах квадратных метров размещены: поликлиническое отделение, отделения гинекологии, патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимация, женская консультация, центр перинатальной диагностики, центр ЭКО, дистанционный консультативный центр с выездными бригадами и много чего еще.

Читайте также: На Алтае открылся современный перинатальный центр «Дар»

В настоящее время штат «ДАРа» укомплектован врачами более чем на 70%, на две трети средним медицинским персоналом и специалистами третьей группы. Все это, по словам Александра Карлина, позволяет центру работать с полной нагрузкой, спокойно и уверенно выходить на проектные параметры. Многое зависит от сработанности коллектива и слаженности медицинских бригад. Этот процесс губернатор ставил с подготовкой космонавтов.

«Перед отправкой на орбиту экипаж космического корабля из двух-трех человек проходит тренировки на протяжении многих недель и месяцев. Космонавты должны не просто понимать, а чувствовать друг друга. В перинатальном центре «ДАР» операционная бригада насчитывает до 10 специалистов: за каждым из них закреплен четкий и очень ответственный функционал. Они также работают слаженно, опираясь друг на друга, решают сложнейшую задачу: принять в этот мир новую жизнь и сохранить жизнь и здоровье матери», — подчеркнул Александр Карлин.

По его словам, эта работа позволяет вывести важнейшую составляющую здравоохранения края — службу родовспоможения — на суперсовременный, качественный уровень.

«Мы сделали все от нас зависящее. Сегодня коллектив профессионалов под руководством главного врача перинатального центра Ирины Молчановой должен продолжить выполнение своей миссии. «ДАР» становится флагманом отрасли родовспоможения, его специалисты обучают коллег на периферии, учатся понимать друг друга и работать с ними в едином алгоритме», — заявил глава края Александр Карлин.

Также он отметил, что правительство Алтайского края продолжит заниматься развитием здравоохранения.

«У нас в планах — создание новых суперсовременных клиник в Алтайском крае. На части высокотехнологичных объектов работа уже идет», — отметил глава региона.

В выездном совещании, состоявшемся накануне, 11 июля, приняли участие первый заместитель председателя правительства Сергей Локтев, заместитель председателя правительства Надежда Капура, министр здравоохранения Ирина Долгова, а также руководство и специалисты медицинского учреждения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайский перинатальный центр «ДАР» был открыт в декабре 2016 года. В конце апреля 2017 года руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко лично побывал в перинатальном центре «ДАР» и дал оценку работе его коллектива, который почти с самого открытия был вынужден работать в условиях информационной войны, развязанной СМИ, принадлежащими «Сибирской медиагруппе» (собственник «Эвалар»).

По итогам проверки лицензионных требований и условий, а также возможности исполнения порядков оказания медицинской помощи в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» (КГБУЗ «АККПЦ») комиссия не нашла нарушений, о которых ранее сообщалось в ряде СМИ.

Читайте также: Алтайский перинатальный центр попросил прокуратуру урезонить клевету СМИ

Академик Международной академии наук Высшей школы, заслуженный деятель наук РФ, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог Виктор Радзинский после знакомства с работой «ДАРа» в мае 2017 года отметил, что впечатлен работой каждого подразделения и отметил, что это самый уникальный проект в России.