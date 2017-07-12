Южно-Сахалинск, 12 июля, 2017, 07:39 — ИА Регнум. В порту Находки представители РПСМ проинспектировали сухогруз «Ст.Винд», флаг России. Владелец судна, сахалинец Иван Пивнев неоднократно попадал в поле зрения профсоюза и правоохранительных органов в связи с грубейшими нарушениями прав моряков. В ходе очередной проверки профактивисты опять выявили нарушения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба РПСМ Т/х «Ст.Винд» прибыл в порт Находки для ремонта

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Теплоход «Ст.Винд» после полугодового отсутствия пришвартовался в порту Находки — судну требуется ремонт. На борт сухогруза, давно известного в связи с грубейшими нарушениями судовладельцем прав моряков, незамедлительно прибыли представители РПСМ.

«Причины для беспокойства у нас имеются, причем, весьма существенные. Судно уже не первый год в списке неблагополучных. Все началось еще в 2015 году, когда в ходе инспекционной проверки мы обнаружили на борту контракты экипажа — российских моряков российского судна — подписанные иностранным представителем. Если судно работает под российским флагом — это недопустимо. Контракты моряков были незаконными. Мы немедленно обратились в генеральную прокуратуру России, в Минтранс РФ. После этого контракты подписывать стала компания «ВИП-строй холдинг» из Южно Сахалинска, генеральным директором которой является Иван Пивнев. Но к сожалению ситуация не изменилась — Пивнев продолжал считать, что имеет полное право не платить морякам зарплату», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

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Аналогичная ситуация происходила и на других судах этого судовладельца — «Порт Мей», «Тесса», «Маджести» — судовладелец заманивал моряков на свои сухогрузы, обещая сказочные заработки. На подпись давалось два контракта — рублевый и долларовый. В рублевом указывалась небольшая сумма в отечественной валюте. В долларовом — основной заработок, за которым, собственно, и идут в море. После выхода в рейс долларовые контракты либо уничтожались капитаном, либо были составлены так, что не имели никакой юридической силы.

В этот раз, как только т/х «Ст.Винд» пришвартовался в порту Находки, инспекторы РПСМ немедленно прибыли на судно. И тут же обнаружили грубейшее нарушение — помощник капитана не смог предоставить страховые документы, подтверждающие ответственность судовладельца на случай репатриации экипажа, несчастных случаев и невыплаты заработной платы более двух месяцев.

«Мы попросили старшего помощника капитана предоставить страховые свидетельства моряков. Но нам ответили, что в отсутствии капитана судна документы показать не могут. Это нарушение. Страховые свидетельства должны находиться на видном месте, чтобы моряк мог с ними ознакомиться и знать, в какую страховую компанию он может обратиться в случае необходимости. На следующий день мы вновь прибыли на судно с тем же требованием. Но и в этот раз нам свидетельства не показали. Только когда мы прибыли на «Ст.Винд» в третий раз, нам свидетельства предоставили. Выяснилось также, что после инспекции РПСМ морякам начали выплачивать долги по заработной плате», — продолжил Николай Суханов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года в отношении Ивана Пивнева уже было возбуждено уголовное дело по заявлениям моряков, которых он оставил без обещанных заработков. Суд Южно-Сахалинска даже признал его виновным. Но лишь в «рублевой части» конфликта — по рублевым контрактам Пивнев деньги морякам выплатил, жалкие 7 — 12 тыс. рублей в месяц, которые легко можно заработать на берегу, трудясь, например, сторожем магазина. Несмотря на множество свидетельских показаний, суд не принял во внимание долларовые контракты. Отчаявшись, моряки обратились на прямую линию президента России Владимира Путина. В прямом эфире вопрос не прозвучал. Однако буквально на следующий день в дело вмешалась Генеральная прокуратура России и в отношении зарвавшегося судовладельца были возбуждены 20 уголовных дел.