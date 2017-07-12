Киев, 12 июля, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Произошла стрельба 12 июля на Днепровской набережной в Киеве, сообщает автопортал «ДТП kiev.ua» на странице в соцсети Facebook.

The-village.ru Стрельба

Согласно сообщению, неизвестный напал на мужчину, выстрелив в него из травматического оружия, после чего предпринял попытку скрыться, однако был задержан сотрудниками Нацполиции.

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Мужчина, на которого было произведено нападение, был тяжело ранен, на данный момент он госпитализирован. На месте происшествия работает оперативная группа Нацполиции, выяснение деталей произошедшего продолжается.

Напомним, ранее в поселке Водогон Киевской области неизвестные, вырубавшие лес и вступившие на этой почве в конфликт с местными жителями, произвели несколько выстрелов по оппонентам, а также пытались наехать в грузовике на толпу. Всех подозреваемых задержали, в ходе инцидента никто не пострадал.

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