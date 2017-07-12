Москва, 12 июля, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Новые правила перевозки детей в возрасте от 7 до 12 лет вступили в силу в Российской Федерации с 12 июля 2017 г. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте правительства РФ.

Ilya Plekhanov Школьный автобус

«Подписанным постановлением в Правила внесены изменения, в соответствии с которыми перевозить детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, можно исключительно с их использованием и (или) с использованием детских удерживающих устройств», — говорится в сообщении.

Так, теперь ребенок от 7 до 12 лет может находиться на заднем сиденье автомобиля без автокресла, пристегнутый предусмотренными конструкцией транспортного средства ремнями безопасности. При этом, если ребенок до 12 лет едет на переднем сиденье автомобиля, то детское кресло для него обязательно.

Кроме того, согласно новым правилам, в случае непосредственного выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта оставления ребенка дошкольного возраста (младше 7 лет) в стоящем транспортном средстве без совершеннолетнего лица, принимается решение о привлечении водителя к административной ответственности.

Отметим, что с 12 лет подростки могут ездить как взрослые — на любом пассажирском месте и пристегнувшись ремнем безопасности.

«Также в Правила внесён ряд изменений юридико-технического характера», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Российской Федерации вступили в силу изменения в правила регистрации транспортных средств.

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